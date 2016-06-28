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    Три новичка пополнили «Енисей»

    «Енисей» заключил контракт с тремя новыми футболистами. Арендован воспитанник красноярского футбола, полузащитник «Уфы» Максим Семакин, имеющий опыт выступления в РФПЛ и ФНЛ за краснодарскую «Кубань», екатеринбургский «Урал», «Уфу» и нижегородскую «Волгу».

    Вторым новичком стал экс-игрок московского «Торпедо» и нижегородской «Волги» нападающий Андрей Козлов. Также соглашение заключено с полузащитником Ишханом Гелояном, известным по выступлениям в ФНЛ за дзержинский «Химик» и «Балтику» из Калининграда. Контракт со всеми игрокам рассчитан на год.

    Источник: ФК «Енисей»

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    28.06.2016 09:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +60

      gore88 28 июня 2016, 11:51

      Комментарий удален.

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