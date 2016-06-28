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    Халльгримссон: «Теперь для нас нет непреодолимых препятствий. Дальше – Франция»

    Тренер сборной Исландии Хельмир Халльгримссон поделился впечатлениями после победы в матче 1/8 финала против команды Англии (2:1).

    «Если бы мне кто-то сказал, что пройдем в четвертьфинал, обыграв Англию… Но после этого для нас нет непреодолимых препятствий. Дальше – матч с хозяевами турнира в Париже. Большая игра.

    Наш первый гол был ключевым моментом. Быстрый ответ произвел на англичан больше эффекта, чем их гол – на нас. Их план состоял в том, чтобы прибить нас с самого начала, и они думали, что сделали это. Если бы не отыгрались сразу, то не знаю, как сложилась бы игра. Психологически это было очень важно», – сказал Халльгримссон.

    Источник: УЕФА

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    28.06.2016 01:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 28 июня 2016, 08:45

      Молодцы,исландцы! С Францией буде полегче. Надо будет пронести на игру ведро варёных лягушек и эпизодически бросать их на поле.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 28 июня 2016, 01:35

      Исландия, вперёд! За тебя болеет почти вся многомиллионная Россия! С её армией болельщиков! А что делать, коли своей сборной не обзавелись... Да и спортом у нас руководит Лимит Мельдоньевич...

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