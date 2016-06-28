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    Арнасон: «Мы шокировали мир»

    Защитник сборной Исландии Кэри Арнасон прокомментировал исход матча 1/8 финала Евро-2016 против команды Англии (2:1).

    «Мы сохраняли хладнокровие и хорошо защищались. Мы все верили. Весь остальной мир не верил, но мы верили. Я переполнен радостью. Тренер никогда не проигрывал Англии и сказал нам об этом, пришлось продолжить традицию.

    Когда вышел Варди, темп игры вырос, но мы справились.

    Это, без сомнения, лучший результат в футбольной истории Исландии. Мы шокировали мир», – сказал Арнасон.

    Источник: BBC

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    28.06.2016 00:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +238

      Громит 28 июня 2016, 04:50

      Красавцы!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +665

      Snerg 28 июня 2016, 02:21

      поэтому нужен был варди сначала игры! а не полено кейн-дзюба

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