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    Иньеста: «Что ж, у меня нет слов»

    Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Евро-2016 против Италии (0:2).

    «Что ж, у меня нет слов. Придется смириться с разочарованием. Соперники были более эффективными тогда, когда это нужно было; они превзошли нас. Мы слишком долго ждали, что они будут делать. Иногда это оборачивается неприятностями.

    Во втором тайме мы сильнее боролись, и игра была другой. Надежды были велики, но теперь нужно смириться. Ничего другого не остается, надо думать о будущем», – сказал Иньеста.

    Источник: УЕФА

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    27.06.2016 21:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 27 июня 2016, 21:38

      Не все же выигрывать.....учитесь и проигрывать....при чем заслуженно

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