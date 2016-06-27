Азар: «Сборная Бельгии настроена пробиться в полуфинал Евро-2016»

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар, признанный лучшим игроком матча 1/8 финала против Венгрии (4:0), поделился своими впечатлениями от победы.

«Это было здорово, но в первую очередь победа является заслугой команды. Мне кажется, мы очень хорошо действовали как коллектив. Мы создали много моментов и большую часть реализовали. Мы забили четыре гола, так что это был чудесный вечер.

Полуфинал? Нам повезло, что мы играем в Лилле. Я отлично знаю город. Плохо знаком с новым стадионом, на нем я пока еще не играл. Я решительно настроен пробиться с командой в следующий круг. В пятницу будет настоящий праздник. Надеюсь, множество болельщиков приедет принять в нем участие.

Мы пока ничего еще не добились. Это всего лишь четвертьфинал, и мы будем идти от матча к матчу. Сейчас же надо просто отдохнуть и подготовиться к поединку в пятницу», – сказал Азар.