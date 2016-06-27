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    Все допинг-пробы игроков сборной России с Евро-2016 оказались чистыми

    Главный врач сборной России Эдуард Безуглов подвел медицинские итоги чемпионата Европы-2016 для национальной команды.

    – Сколько раз сборную проверяли на допинг и кто чаще всего сдавал анализы?

    – Суммарно перед Евро – четыре раза. Но, опять же, проблем нет, стандартная процедура, правила есть правила. Приехали – идем и сдаем. Результаты проб уже пришли, все чистые, да и других вариантов не было вообще. Федору Смолову не повезло, он чаще всех сдавал, в том числе и дважды по жребию после матчей.

    – Как организована эта процедура?

    – Перед матчем подходят допинг-офицеры, у нас за процедуру отвечает второй врач Михаил Бутовский. В перерыве матча представители команд встречаются и жребием отбирают двух человек из каждой команды плюс двух запасных, а на 75-й минуте вскрывают конверты, после чего узнаем фамилии. Сдают и кровь из вены, и мочу. На этом турнире применялось новшество – всегда должен идти сдавать пробу игрок, попавший в стартовый состав. Ранее это было необязательным правилом.

    – В какое время допинг-офицеры могут прийти в расположение команды?

    – С семи утра и до 11 вечера. Приятного мало, но таковы правила.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.06.2016 12:43
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    Комментарии17
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 27 июня 2016, 19:52

      так по тому как выступила сбродная,не мудрено.так убого могли играть только «чистые» футболисты.Если бы чем то закидывались,может что то путное и вышло бы

      0
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      Рейтинг: +33

      зуб даю 27 июня 2016, 16:01

      зря искали. наши если что - то и употребляют, то не пользы ради, а забавы для

      1
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      Рейтинг: +57

      hyperonanist 27 июня 2016, 15:59

      Жаль. А то двух зайцев одним выстрелом. И ушлёпки не играют и мудко в отставку. Красота.

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 27 июня 2016, 14:45

      Ура, чистые!!!

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 27 июня 2016, 14:12

      Лучше бы Мутко чего-нибудь подмешали...может ушел бы с поста.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Kulimen 27 июня 2016, 21:37

      а может у него взять пробу?))

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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 27 июня 2016, 13:43

      Врут! Наверняка тормозол нашли, но Мутко денег дал, чтоб молчали :)))

      4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Измайловский Кочегар 27 июня 2016, 21:38

      ахаххаха))Если тормозол и нашли,то его повышенные нормы вписываются в норму игроков сборной России))

      0
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 27 июня 2016, 13:33

      представляете если ещё и допинг обнаружили. Тогда только в лесорубы идти им.

      0
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      Рейтинг: +185

      Shinra > talgatnurzhanov2006 27 июня 2016, 13:35

      А что им допинг даст? Он усиливает силовые характеристики и выносливость, но никак не технику и тактику - если эти овощи играть не умеют, никакая химия тут не поможет.

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 27 июня 2016, 13:27

      Они конченые им допинг не поможет

      4
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      Рейтинг: +2229

      river31 27 июня 2016, 13:21

      Даже странно на фоне всех скандалов, что ничего не нашли.

      -1
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      Рейтинг: +80

      Devil56 27 июня 2016, 12:59

      Нафига у них проверяли? Разве не видно, что они ничего не употребляли?

      4
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 > Devil56 27 июня 2016, 13:26

      Нууу батенька вы категоричны..Как же ничего а алкоголь в количествах не мерянных табак да смеси разные через кальян воскуряемые... и многое другое.. Ну хоть может на триппер и сифилис заодно проверили .. а то хрен знает этих проституток французских отельных..

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Semargl18 27 июня 2016, 18:39

      это все конечно понятно, но не думаю, что допинг-офицеры брали у Смолова анализы на триппер))

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