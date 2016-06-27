Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карасев: «Российские судьи доказали, что могут работать на самом высоком уровне»

    Российский арбитр Сергей Карасев, отсудивший два матча группового этапа чемпионата Европы-2016, оценил свою работу на турнире во Франции.

    — Об отъезде с Евро вам сообщил Коллина. Как это происходило?

    — После двух игр мы были довольны своей работой, что было подтверждено и судейским комитетом. Была надежда, что мы останемся на Евро и будем судить в матч любой стадии. Но до совещания к нам подошeл Пьерлуиджи и обо всем предупредил. Спасибо ему, что поступил так, что решение УЕФА не ударило обухом по голове в зале.

    — Что сказал Коллина?

    — Мы общались минут 10 в неформальной обстановке, по-человечески. Он честно объяснил, что есть судьи, которые опытнее нас, которые работали на полуфиналах и финалах еврокубков, чемпионатах мира. Нас же проверяли как обойму, которая оставила хорошее впечатление, доказала, что может работать на самом высоком уровне. Коллина еще раз сказал, что мы молодцы и попросил не корить себя, не связывать решение с плохой работой. По сути, он повторил то, что уже произносилось на разборах эпизодов: «Вы – молодцы, продолжайте в том же духе», – сказал Карасев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.06.2016 12:06
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 27 июня 2016, 13:00

      Уж, больно Карасев напомнил Пьерулуиджи самого себя. Приревновал к успехам и убрал с глаз долой подальше (как вариант, естественно).

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11