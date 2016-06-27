Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Орещук: «Погребняк не хочет играть в ФНЛ»

    Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о том, что форвард Павел Погребняк намерен перейти в один из клубов Премьер-лиги. Напомним, что по итогам минувшего сезона «Динамо» понизилось в классе.

    «Павел Погребняк хочет остаться в РФПЛ. Не вижу в этом ничего плохого. Если у него получится и мы найдем компромисс с каким-то из клубов, Паша останется в Премьер-лиге, а через год, дай бог, если у нас получится решить задачу, будем вновь рады видеть его в нашей команде. Если он не уйдет в данный момент, то останется боевой единицей в «Динамо», — сказал Орещук.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.06.2016 11:49
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 27 июня 2016, 13:40

      Дерево не хочет играть в ФНЛ?)Правильно нечего там ему делать,максимально 3 дивизион Цемент Михайловка

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 27 июня 2016, 12:44

      Посмотрел его статистику за этот год - удручает. Ему не то что ФНЛ, а даже в ПФЛ играть нельзя.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 27 июня 2016, 12:28

      Похоже, он играть нигде не хочет. Денег хочет, а играть, нет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 27 июня 2016, 12:10

      Хочет играть в РФПЛ , так пусть выведет туда Динамо ... А то всё на халяву хочет...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 27 июня 2016, 12:01

      И не нужно это дерево Динамо,особенно на такой огромной зарплате, тем более судя по кол-ву трансферов проблем с заменой Погребняка не будет.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11