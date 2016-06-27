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    Жирков: «Видеть матчи сборной со стороны было очень тяжело»

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков назвал возможные причины провального выступления сборной России на Евро-2016. Напомним, что россияне заняли последнее место в группе.

    «Даже не знаю, что сказать. Не забывайте, что перед началом турнира травмы получили ведущие футболисты — Дзагоев и Денисов. Пришлось срочно вносить коррективы. В первой игре был достигнут приемлемый результат, но матчи со Словакией и Уэльсом доказали, что полноценно заменить лидеров оказалось невозможно. Сказалась плохая игра в атаке, несобранность в обороне, также претерпевшей значительные изменения.

    Видеть матчи сборной со стороны было очень тяжело. Очень сильно переживал – таких чувств никогда не испытывал в игре. Матч Россия – Англия смотрел с сыном. За первым таймом со словаками следил из Москвы, затем отправился в Питер, и о ходе второй половины встречи узнавал в поезде. Игру с Уэльсом смотрел здесь, на сборах. Это был самый плохой матч сборной за последнее время», — сказал он.

    Источник: Бобсоккер

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    27.06.2016 10:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2229

      river31 27 июня 2016, 13:25

      Что ты говоришь.... А всей стране, пля, веселуха была.

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 27 июня 2016, 11:42

      да это самые остойные матчи сборной,и не надо про травмы,вы там в сборной все баблом травмированы

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