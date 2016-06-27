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    Адвокат: «Конечно, хотел бы снова принять сборную России»

    Бывший наставник сборной России Дик Адвокат признался, что он не прочь вновь возглавить российскую национальную команду. Напомним, что со сборной России голландец работал с 2010 по 2012 год.

    «Оценивать работу Слуцкого в сборной России не буду. Это нечестно с моей стороны, ведь я тоже тренер. Мне есть что сказать, но не для газет. Поймите правильно. Принял бы я предложение возглавить сборную России? Я сейчас ассистент Блинда в сборной Голландии. А еще стал недавно советником в родном «Ден Хааге». Но на общественных началах, так что могу уйти в любой момент. Если потребуется… Хотя кого я обманываю? Конечно, хотел бы снова принять сборную России!» — сказал Адвокат.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.06.2016 09:47
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 27 июня 2016, 14:28

      Я тоже за Хиддинка

      0
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      Рейтинг: +429

      sold93 27 июня 2016, 12:45

      вот тебя то точно не надо. лучше пусть гус берет

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 27 июня 2016, 12:41

      Конечно же у меня закончились бабки)))

      0
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      Рейтинг: +24

      СтараяШкола 27 июня 2016, 12:34

      При любом раскладе одни плюсы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 27 июня 2016, 12:13

      Кто же откажется побакланить за 10 лямов в год?)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +627

      Xiko 27 июня 2016, 12:09

      Нет, спасибо)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      ilya43rus 27 июня 2016, 11:56

      Всем хочется на ЧМ18 побывать нахаляву)))

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 27 июня 2016, 11:53

      налетели как мухи на мед. Вернее не на мед, а на го...о..

      1
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      Рейтинг: +345

      zadira56 27 июня 2016, 11:37

      А где сейчас сборная Голландии,ассистент Блинда?

      4
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      Рейтинг: +180

      гость shuh > zadira56 27 июня 2016, 12:00

      в глубокой попе

      0
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 27 июня 2016, 11:22

      Я бы тоже поработал там, где платят много, а ответственности никакой.

      3
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