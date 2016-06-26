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    Эвра: «В перерыве мы сказали: «Хватит страдать фигней»

    Защитник сборной Франции Патрис Эвра прокомментировал результат матча против Ирландии (2:1).

    «У нас не было страха, было больше гнева и разочарования. Сегодня нам нельзя было вылететь. В перерыве звучало много слов. Мы сказали: «Хватит страдать фигней».

    В следующей игре нам нужно играть так с самого начала. Если попадется Англия, то это будет особенный матч для меня. Конечно, отсутствие Рами и Канте – это большая потеря. Но Франция – это Франция. У нас есть хорошие замены», – заявил Эвра.

    Источник: L' Equipe

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    26.06.2016 20:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 26 июня 2016, 21:28

      ....с такой скамейкой очковать ли???...выпустите диарра, он вам все проблемы решит!!!

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