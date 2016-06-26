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    Колосков: «Мой вариант лимита – «6+5»

    Экс-президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением о лимите на легионеров в чемпионате России.

    – Харри Реднапп говорит, что лимит должен быть 7 россиян плюс 4 легионера. Только мой вариант – «6+5». Разговоры о том, что молодые игроки не тренируются из-за наличия правильного паспорта – чушь. Не бывает такого. А вот тренеры не хотят тратить свое драгоценное время на дополнительные занятия. С клубных тренеров должны спрашивать!

    – За два года есть возможность что-то изменить?

    – Есть. Я в этом убежден. У нас есть группа игроков, с которыми можно чего-то добиться. Надежда присутствует. Когда в гимнастике, борьбе, синхронном плавании появляется какая-то звездочка, ее ведут с юных лет. В футболе этого нет. «Коллективная ответственность» – понятие размытое, но в данном случае оно применимо. Президенты клубов, тренеры, руководители академий, все три лиги, составители календаря, судьи, в конце концов, должны объединиться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.06.2016 19:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 27 июня 2016, 14:31

      После 2018 уберут лимит!

      -1
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      Рейтинг: +988

      опус 2 27 июня 2016, 05:25

      Долой лимит !

      -1
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      Рейтинг: +663

      88serega88 27 июня 2016, 01:28

      какие 2 года? через год уже кубок Конфедераций!!!!!

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 26 июня 2016, 23:00

      Лимит надо совсем убрать

      0
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      Рейтинг: +113

      df44 26 июня 2016, 20:51

      зачем он нужен?

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 26 июня 2016, 20:04

      Твой вариант - дышать в тряпочку,
      Древний папочка

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > subbotaspartak 26 июня 2016, 21:06

      Этот древний папочка имел большой вес в УЕФА и сейчас многим сопли подотрет, в том числе и тебе.

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