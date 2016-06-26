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Бородюк: «Игроки сборной России не должны себя так вести»

26 июня 2016, 07:12
16

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк выразил свое недовольство поведением игроков национальной команды после провала на чемпионате Европы-2016.

«Поведение российских футболистов прежде всего зависит от культуры воспитания. Им нужно научиться именно культуре поведения, как относиться к своим болельщикам, к себе.

С точки зрения организации, тому, кто работал в сборной, нужно было предупредить, что будут вопросы после провала на Евро. После таких поражений нельзя себя так вести. Это зависит от воспитания, – заявил Бородюк в эфире «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Россия Бородюк Александр
Комментарии (16)
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Bekkz
1466916564
Футболисты сборной настоящее быдло. Что на поле, что в жизни.
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aurora5858
1466916595
Безнаказанность
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VIPded
1466916605
Такие игрочишки и играть в сборной не должны.
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yurdin
1466918090
Генрихович прав. Ведут себя как шпана.
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ljrljr0505
1466919351
пусть учатся у других команд как себя с болельщиками вести. пижоны.
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yorgenbarenz
1466924600
Разогнать эту компашку.Показывать по ТВ передачи,где простые люди и известные мастера говорят всё,что думают об этих социальных паразитах. При Сталине они бы играли по-любому самоотверженно и сильно, захлёбываясь слезами и посыпая головы пеплом,проиграв в финале.
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Саня БУБА
1466924842
......наконеееец то!!!!!!....хоть один, пусть и из бывшего тренерского штаба, мыслит по человечески!!!!....хотя, мы помним и 2012-й год.....там только один дзагоев прислушался к словам бородюка!!!....пора отменять лимит, а то у нас, как в индии, слишком много расплодилось священных коров!!!!
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grand-igor
1466925002
детский футбол надо развивать а не платить бешеные бабки посредственным игрокам с российским паспортом
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Smekaev
1466927389
Придет Бердыев, наберет в сборную никому не известных людей и как минимум третье место займет, вот тогда они все по настоящему обосруться! А так им бесполезно что-то говорить. И, блять, контракты надо с каждым на пол года только заключать в клубах, чтобы херней не было искушения заняться.
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Обамка
1466935929
Если не уважаешь страну,нечего за нее играть,пора вводить наказание,навсегда отлучать от сборной. Зависть берет глядя как другие сборные защищают честь страны,на наших глянешь настоящие туристы!
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