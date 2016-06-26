Бородюк: «Игроки сборной России не должны себя так вести»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк выразил свое недовольство поведением игроков национальной команды после провала на чемпионате Европы-2016.

«Поведение российских футболистов прежде всего зависит от культуры воспитания. Им нужно научиться именно культуре поведения, как относиться к своим болельщикам, к себе.

С точки зрения организации, тому, кто работал в сборной, нужно было предупредить, что будут вопросы после провала на Евро. После таких поражений нельзя себя так вести. Это зависит от воспитания, – заявил Бородюк в эфире «Матч ТВ».