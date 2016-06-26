Сантуш: «Приятно показывать привлекательный футбол, но он не всегда дает результат»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Евро-2016 против команды Хорватии (1:0).

«Это была очень тактическая игра. Мы пытались захватить инициативу, но хорваты нам не позволили; затем Хорватия пыталась взять игру под контроль, но мы не дали им этого сделать. Нам противостояла удивительная команда, а такие матчи всегда получаются упорными. Мы были готовы к этому, сумели устоять перед их силой и воспользоваться слабыми сторонами.

Мы не позволили им контратаковать, но в плане игры впереди нам еще многое нужно улучшить. Временами нам удавалось наладить более быстрое перемещение мяча, но хорваты это пресекали.

Иногда приходится быть прагматичным. Приятно играть в привлекательный футбол, но это не всегда приводит к победе на турнире», – сказал Сантуш.