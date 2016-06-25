Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Навалка: «С уверенностью ждем следующего матча»

    Главный тренер сборной Польши Адам Навалка прокомментировал игру своих подопечных в матче 1/8 финала Евро-2016 против команды Швейцарии (1:1; 5:4 в серии пенальти).

    «Швейцария – команда мирового уровня и в отношении атаки, и в плане обороны. Ничего удивительного в том, что они стали давить после пропущенного гола, и нам пришлось глубоко обороняться. Поэтому у них появились моменты. Важно, что после того, как они сравняли, мы показали потенциал нашей команды, переключившись с обороны на атаку и вернув себе контроль над игрой.

    Первый тайм мы провели отлично. Мы создали много моментов, забили, могли забить еще и полностью контролировали игру. Этот матч был очень эмоциональным, и игроки проделали прекрасную работу. Мы с уверенностью ждем следующей встречи и ментально готовы к ней. У нас еще есть запас сил – сегодня мы это поняли», – сказал Навалка.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.06.2016 19:49
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 26 июня 2016, 01:26

      Удачи вам в игре с Португалией!!!!Я за вас!Оле!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11