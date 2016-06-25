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    Уэльс – Северная Ирландия. Бэйл, Рэмзи и Аллен выйдут на поле с первых минут в составе хозяев

    Стали известны стартовые составы сборных Уэльса и Северной Ирландии на матч 1/8 финала Евро-2016.

    Уэльс: Хеннесси, Честер, Уиллиамс, Дэвис, Гантер, Аллен, Ледли, Рэмзи, Тэйлор, Воукс, Бэйл.

    Северная Ирландия: МакГоверн, Д. Эванс, Кэткарт, Маколи, Хьюз, Даллас, Норвуд, К. Эванс, Дэвис, Уорд, Лафферти.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

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    Источник: УЕФА

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    25.06.2016 18:17
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