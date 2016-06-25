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    Луческу: «Хотел бы сыграть в Суперкубке России без Шатова, Смольникова, Дзюбы и Кокорина»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением об игре футболистов сине-бело-голубых Олега Шатова, Артема Дзюбы, Игоря Смольникова и Александра Кокорина в составе сборной России на Евро-2016.

    – Шатов, Смольников, Дзюба, Кокорин не разочаровали вас выступлением на Евро?

    – Я хотел бы сыграть Суперкубок России без них. То есть чтобы во время подготовки к нему они проводили бы полуфинал и финал чемпионата Европы, а потом получили бы отпуск. Но, увы... Страдал так же, как и они, когда смотрел матчи сборной России. Хочу, чтобы они побыстрее преодолели этот деликатный момент и вернулись в команду в хорошем настроении. Это будет нелегко. Возможно, их ждет непростая реакция болельщиков. Сейчас вокруг сборников много негатива, но через два года ребят ждет домашний чемпионат мира.

    Эти еще молодые футболисты станут базой национальной команды. Они должны понять, что только на мировом первенстве у них появится шанс реабилитироваться за выступление во Франции. Пожелаю им дойти как минимум до полуфинала мирового первенства. Через игры в «Зените» они должны готовиться к этому турниру. На них лежит большая ответственность. Будем надеяться, что они с ней справятся. А на мне она тоже есть – следует как можно лучше подготовить их к следующему крупному турниру.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.06.2016 16:10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17971

      арейская 26 июня 2016, 03:57

      Уж постарайся, два года у тебя ещё есть, чтобы сделать из них игроков, а не игрочишек, какими они выглядели на ЧЕ

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская > vvv246 27 июня 2016, 01:51

      Это кто? Вася и Лёха что-ли?

      0
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 26 июня 2016, 00:56

      Мне интересно кто за этих лохов мне минусы делает? Гнильё ни на что не способное!!!!!!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      Обамка 25 июня 2016, 23:32

      А я бы поглядел на них как они играют при зарплате в 50 тысяч рублей.

      0
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 25 июня 2016, 21:37

      да хуже не будет

      0
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      Рейтинг: +43

      SERGEI.S71 25 июня 2016, 20:20

      Те деньги которые они получают, не отрабатывают ни разу! Посмотрим, когда права начнут качать о прибавке к зарплате... зЁзды мля(

      -1
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      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > SERGEI.S71 25 июня 2016, 22:10

      Дзюба,Кокорин качали права по зп и что?играют в Зените теперь

      0
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 25 июня 2016, 17:12

      Слуцкий не скажет такое про Березуцкого, Игнашевича, Головина и Акинфеева. К сожалению.

      2
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      Рейтинг: +281

      serhz 25 июня 2016, 16:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Молодец !! играйте вообще без этих тошнотворных ! --и вообще гнать их подальше

      -4
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 25 июня 2016, 16:14

      Им уже ничего не поможет.

      -3
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