Зинченко: «Не чувствую себя звездой после поездки на чемпионат Европы»

Не чувствуешь себя звездой ?? -бери пример с наших игрунов -- с тех , кто все в фекалиях и помоях , но очень гордятся собой и бездарностями себя не ощущают
Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко рассказал о том, каким выдалось знакомство с новым главным тренером команды Виктором Гончаренко.
«Мы с Гончаренко разговаривали о том, как проходило Евро. Пообщались о подготовке и дальнейших планов.
Чувствую ли себя звездой после поездки на чемпионат Европы? Ни капли. А слухи об интересе со стороны западных клубов не давят, а лишь мотивируют», — заявил украинец.
Напомним, что СМИ сообщали об интересе к Зинченко со стороны дортмундской «Боруссии».
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