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    Зинченко: «Не чувствую себя звездой после поездки на чемпионат Европы»

    Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко рассказал о том, каким выдалось знакомство с новым главным тренером команды Виктором Гончаренко.

    «Мы с Гончаренко разговаривали о том, как проходило Евро. Пообщались о подготовке и дальнейших планов.

    Чувствую ли себя звездой после поездки на чемпионат Европы? Ни капли. А слухи об интересе со стороны западных клубов не давят, а лишь мотивируют», — заявил украинец.

    Напомним, что СМИ сообщали об интересе к Зинченко со стороны дортмундской «Боруссии».

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    Источник: ФК «Уфа»

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    25.06.2016 06:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +281

      serhz 25 июня 2016, 16:08

      Не чувствуешь себя звездой ?? -бери пример с наших игрунов -- с тех , кто все в фекалиях и помоях , но очень гордятся собой и бездарностями себя не ощущают

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 июня 2016, 11:06

      Звездная болезнь еще не началась?

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 25 июня 2016, 10:50

      Звездой нужно еще стать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 25 июня 2016, 10:45

      Да, сейчас все звездуны в Россию поедут. На западе играют люди любящие и уважающие футбол. А у нас сброд дармоедов, за малым исключением.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 июня 2016, 09:29

      зато у нас Смолов и Мамаев почувствовали себя звездунами-говнонами

      3
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 25 июня 2016, 07:45

      Лучше бы Зинченко вообще не ездил на ЕВРО.

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