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    Романцев: «Откуда у Головина убежденность, что нужно обязательно уходить в зарубежный клуб?»

    Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев прокомментировал слова полузащитника ЦСКА Александра Головина о том, что российским футболистам нужно пробовать свои силы в зарубежных клубах.

    «Признаюсь, слышать такое от 20-летнего парня, по меньшей мере, странно. Откуда такая убежденность у игрока, едва начинающего выходить на уровень клуба-чемпиона и сборной? Может шустрый агент подсказал, который рвется на этом заработать? И как после подобных речей можно говорить об успехах на мировом первенстве-2018?

    Не исключаю, что Александр вспомнил Капелло, который то и дело повторял, что в России нет сильных футболистов, поскольку никто из них не выступает за границей, где уровень лиг гораздо выше. Позволю себе не согласиться с доном Фабио. Сколько раз в самых престижных турнирах наши клубы обыгрывали «Реал», «Арсенал», «Бенфику», «Барселону», «Баварию», «Манчестер Сити». Убежден – талантливые ребята у нас были, есть и будут.

    Сейчас вот мой добрый друг Константин Сарсания утверждает, что перейди Кокорин в лондонской «Арсенал», то наверняка сумел бы реализовать в нем весь свой потенциал. Тогда что мешало ему делать это в родном «Динамо»? Или сейчас в «Зените», где есть для этого все: классные партнеры, опытный тренер, великолепные условия? Давай, Саша, лови момент!», – считает Романцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.06.2016 01:40
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +24996

      bset 26 июня 2016, 15:36

      Это надо тогда весь российский футбол поднимать. Но Мудко не хочет это делать. Он хочет покупать игроков из-за рубежа. Так проще всего. В таких условиях сильной лигой не стать, а значит надо уезжать в Европу.

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 25 июня 2016, 16:14

      А ему не рассказали что такое совесть и что такое -стыдно !!--отсюда и убеждённость.

      0
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      Рейтинг: +44

      Kareon 25 июня 2016, 14:10

      Манчестер сити арсенал обыгрывали не наши клубы а легионеры в наших клубах

      0
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      Рейтинг: +44

      Kareon 25 июня 2016, 14:09

      Когда это наши клубы реал обыгравали в 90 годах

      0
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      Рейтинг: +395

      meiram 25 июня 2016, 12:44

      Молодец Романцев, всё верно сказал!

      -1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 25 июня 2016, 11:24

      Только не это поколение. Они уже развращены халявой и там они просто не нужны. Отправлять на запад надо с детской школы, пока нет однобокого мышления, тогда игрок будет расти... а этих уже и не заставишь смотреть на мир по другому, хотя потенциал есть у многих, но этот сладкий пирог - ХАЛЯВА - убил в них всё на корню.

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 25 июня 2016, 08:56

      Не прав Олег. В материально-изобильном болоте РФПЛ мастером сейчас не стать!

      1
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      Рейтинг: +22

      Ruhaaa 25 июня 2016, 08:38

      За границей люди учиться играть в футбол. А в России пихают в клубы и сборные чисто по блату и по связям. Пока не прирежут эту мафию ни футбола не будет в России ни футболистов.

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 июня 2016, 08:09

      Сейчас,после позорного провала,нечего мечтать и рассуждать о отъезде за бугор наших "кумиров".Никто их не купит.После первенства Европы столько отличных сделок произойдёт,что на наших и не посмотрят.

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      Рейтинг: +14

      Doberman_07 25 июня 2016, 07:56

      Бред несет! Невозможно прогрессировать, варясь в одной каше. В нашем чемпионате лучший защитник- Игнашевич, который не факт, что играл бы в основе среднего клуба АПЛ. Поэтому наши нападающие ступором вставали, когда до штрафной соперника доходили. И как тут можно прогрессировать молодым игрокам???

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