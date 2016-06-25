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    Бэйл: «Пока что Евро оправдывает наши ожидания»

    Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями перед матчем 1/8 финала Евро-2016 против команды Северной Ирландии.

    «Это невероятно. Всегда мечтал сыграть на большом турнире в составе сборной Уэльса. Пока что ЕВРО оправдывает все наши ожидания, и мы надеемся, что сумеет пройти дальше.

    «Я также поражен поддержкой наших болельщиков. И на стадионах, и рядом с ними валлийцев всегда видно и слышно. Мы также в курсе, что творится на родине, и хотим поблагодарить всех за поддержку. Верю, что мы сможем подарить болельщикам еще немало поводов для радости», – сказал Бэйл.

    Матч Уэльс – Северная Ирландия состоится в субботу, 25 июня. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    25.06.2016 01:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      Kano 25 июня 2016, 02:06

      Северо Ирландцев вполне можно проходит им.

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