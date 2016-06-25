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    Сантуш: «У хорватов больше времени на восстановление, нам бы тоже хотелось отдохнуть»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о своих ожиданиях от матча 1/8 финала Евро-2016 против команды Хорватии.

    «Цифры статистики ничего не значат. Встретятся две очень сильные команды. Хорваты невероятно сильны, но и мы отнюдь не слабы. Уверен, матч будет отличным. Мы можем обыграть хорватов.

    Эта игра будет существенно отличаться от предыдущих. Австрийцы хорошо действовали против нас, и многие были уверены, что мы обыграем Исландию, но этого не произошло. Мы готовы провести совершенно иной матч.

    У хорватов чуть больше времени на восстановление. Конечно, мне бы хотелось, чтобы и у нас было побольше времени на отдых. Однако над разлитым молоком не плачут. Моя задача – позаботиться, чтобы футболисты были физически готовы к игре», – сказал Сантуш.

    Матч Хорватия – Португалия состоится в субботу, 25 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    25.06.2016 00:46
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