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    Ромеро: «Месси ничего не должен нам доказывать. Он – лучший в мире и наш капитан»

    Вратарь сборной Аргентины Серхио Ромеро прокомментировал достижение Лионеля Месси, который стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, забив в полуфинале Кубка Америки команде США.

    «Мы очень счастливы за него. Для нас хорошо, что еще есть рекорды, которые Месси будет переписывать, показывая, что он лучший в мире.

    Он ничего не должен доказывать нам, потому что мы и без того знаем, что он лучший игрок, наш номер десять, наш капитан.

    Тот удар со штрафного в матче с США было невозможно отбить. Я пересматривал его много раз. Он положил мяч в правильный угол, воспользовавшись малейшей возможностью. Наблюдая за Месси, понимаешь, что все, что он делает – невозможно», – сказал Ромеро.

    Источник: ESPN

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    24.06.2016 22:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 25 июня 2016, 08:26

      Да

      0
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    • ...
      Рейтинг: +176

      chegaev88 24 июня 2016, 22:57

      Леня могет

      0
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