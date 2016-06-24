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    Коллина: «Карасев был одним из тех, кого приглашали для подготовки к Евро-2020»

    Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Пьерлуиджи Коллина прокомментировал работу российского рефери Сергея Карасева на Евро-2016. Карасев обслуживал два матча группового этапа и не попал в число судей, которые будут работать на играх плей-офф.

    «Это не решение против Карасева, думаю, все арбитры отработали хорошо, просто у некоторых больше опыта, у других меньше.

    Мы же увеличили количество рефери с 12 до 18 в этом году. Нашей целью было пригласить рефери помоложе, менее опытных, чтобы начать их готовить к Евро-2020, ведь он уже не за горами.

    Карасев был одним из таких арбитров, еще раз повторю, мы довольны работой молодых рефери», – сказал Коллина.

    Источник: Р-Спорт

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    24.06.2016 19:35
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