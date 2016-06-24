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    Хендрик: «Гол после руки Анри причинил боль всей Ирландии. Надеюсь, мы поквитаемся с французами»

    Полузащитник сборной Ирландии Джеффри Хендрик в преддверии матча 1/8 финала Евро-2016 против Франции вспомнил эпизод из противостояния команд в стыковых матчах за попадание на ЧМ-2010.

    Напомним, тогда французы забили решающий гол после передачи Тьерри Анри, который коснулся мяча рукой.

    «Тот гол причинил боль всему нашему народу, но я надеюсь, что мы добьемся нужного результата в матче с Францией и поквитаемся с ними.

    Я помню ту игру, но это в прошлом, сейчас в командах другие игроки, и мы не будем зацикливаться на том эпизоде. Думаю, мы были бы довольны, если бы сами так забили!», – сказал Хендрик.

    Источник: Mirror.co.uk

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    24.06.2016 01:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +345

      Totti11 24 июня 2016, 09:16

      Буду за Ирландию болеть!!! Видели как Кин плакал, растрогало аж!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      Заря 24 июня 2016, 07:51

      Ого! Вот это будет матч, вот это накал!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 24 июня 2016, 06:21

      ООО и я помню ту игру,французов тогда за уши вташили на мундиаль,но там судьба вернула им сполна...не долго радовались,скорее мучались.Так что не расстраивайтесь если не получится вернуть должок,французы очень сельны сейчас.Да и из того состава почти никого уже и нет,Эвра,Лорис да и на вскидку больше не скажу.

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