РЖД предлагает размещать гостей ЧМ-2018 в вагонах

Болельщики, которые приедут в Россию во время ЧМ-2018, могут быть размещены в железнодорожных вагонах в случае недостатка мест в гостиницах. С таким предложением, по информации источника, выступил начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун.

«На совещании предлагалось организовать в Нижнем Новгороде и Самаре так называемые туристические стоянки, оборудованные всем необходимым для комфортного проживания. В таких вагонах смогут остановиться те, кто не успел забронировать место в гостинице или не хочет платить за проживание много денег», – сообщил источник.

Представитель Горьковской железной дороги подтвердил, что подобный вариант размещения фанатов рассматривается.

«Да, мысли по этому поводу есть. Тут же сразу много нюансов возникает – где делать стоянку, как ее организовать так, чтобы рядом была вся инфраструктура, как обеспечить людей электричеством, водой, элементарными необходимыми для гигиены вещами. Так что этот вопрос будет еще очень серьезно прорабатываться», – сказал представитель ГЖД.

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