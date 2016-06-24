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РЖД предлагает размещать гостей ЧМ-2018 в вагонах

24 июня 2016, 01:26
27

Болельщики, которые приедут в Россию во время ЧМ-2018, могут быть размещены в железнодорожных вагонах в случае недостатка мест в гостиницах. С таким предложением, по информации источника, выступил начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун.

«На совещании предлагалось организовать в Нижнем Новгороде и Самаре так называемые туристические стоянки, оборудованные всем необходимым для комфортного проживания. В таких вагонах смогут остановиться те, кто не успел забронировать место в гостинице или не хочет платить за проживание много денег», – сообщил источник.

Представитель Горьковской железной дороги подтвердил, что подобный вариант размещения фанатов рассматривается.

«Да, мысли по этому поводу есть. Тут же сразу много нюансов возникает – где делать стоянку, как ее организовать так, чтобы рядом была вся инфраструктура, как обеспечить людей электричеством, водой, элементарными необходимыми для гигиены вещами. Так что этот вопрос будет еще очень серьезно прорабатываться», – сказал представитель ГЖД.

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Источник: Life
Россия
Комментарии (27)
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acer2003
1466721439
В сартирах и на вокзалах не забудьте ещё.
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SARSAD
1466733645
В старых плацкартных вагонах или электичках, стоящих в отстойниках, выгнав оттуда бомжей! Всё для гостей ЧМ-2018!!!
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yanedo
1466736241
правильно чтоб при малейших беспорядках прицепили состав и вывезли на х--
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slawianka
1466736285
Еще есть много не занятых подвалов
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kykyi
1466736296
А чего не в тюрьмах? И возить после драк никуда не надо.
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dobrynia
1466739159
Следующая новость: Министр капитального строительства предложил размещать болельщиков в строительных вагонах. Министр образования в школах, министр спорта на спорт площадках...
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Ден 781
1466739207
Скорей всего там будут жить наши приехавшие с Сибири и ДВ
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Atom2020
1466739294
Ахахахах .... в вагонах!!! тупость не знает границ ... а потом во всех британских таблоидах: "дикие русские заставляли нас жить в вагонах" ... кто следующий выступит??? Представитель нижегородской птицефабрики предложил размещать гостей ЧМ-2018 на насестах! )))
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Nesterenko
1466740881
Долбаеб!!!!
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1466763787
И все удобства под боком. Особенно в плане стадной депортации. Главное, не забыть использовать третьи полки и мелким шрифтом в контракте прописать десятикратное возмещение причиненного вреда. Сменим парк вагонов, озолотимся! Не мы, конечно, а РЖД. И на следующий год "Локо" ЧР выиграет...
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