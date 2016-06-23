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Бышовец: «Акинфеев не должен оставаться в сборной»

23 июня 2016, 23:20
16

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец выразил мнение, что вратарь Игорь Акинфеев должен уйти из национальной команды.

– Вы говорите, что надо создавать новую команду. Она начинается с вратаря. Акинфеев должен остаться?

– Нет. Он один из лучших вратарей, но есть профессиональные проблемы. Смотрите гол от англичанина Дайера: Игорь делает шаг в сторону и пропускает. А в голевых эпизодах в матче с Уэльсом он мог выручить, сыграть более качественно. Но Игорь падал вперeд ногами – до удара.

– Кто, если не Акинфеев?

– Помимо тех, кто был на Евро-2016, перспективен Крицюк», – сказал Бышовец.

Напомним, ранее специалист заявил, что является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Акинфеев Игорь Бышовец Анатолий
Комментарии (16)
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PESHES
1466713385
Бышовец седи на пенсии уже.
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Rzn_za_cska
1466716046
Какую то охенею несет если б Не Игорь пропустили бы в 10 раз больше
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isa361
1466716330
он не адекватный. только Не подпускайте его к сборной.
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VReDNiY
1466716447
Долбоеб. Ну уберите из сборной Акинфеева. Кто стоять то будит? Лодыгин дырявый или бразильский отброс? Гнать кого и надо. Бревен всяких начиная от Березовых и вплоть до Дзюбиньи деревянного. Да и Мутко к чертям. А Игорь должен остаться. Нет в России голкипера на данный момент который бы был бы лучше. Хоть и не нравится он мне. Но Акинфеев 1 номер.
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VikNMar
1466717181
Только не Бышовца в сборную , "... клуб Фиорентина предлагал мильон за Бышовца ......" , вот пусть туда и уезжает !
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acer2003
1466719364
Бышовец затрахал своей ахинеей
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zadira56
1466737828
Бедная его жена. Представляю,что у него дома творится с его постоянными нравоучениями)
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Berdchanin
1466741987
Митрюшкин..... Он всяко лучше Лодыгина и Гильерме
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50 лет за Спартак
1466744338
Бышовец прав. Акинфеев делает много ошибок, да и защитой не рулит.
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МасСуд
1466747415
бышовец на прием к психиатру опоздал походу)))))))))))))))))))))
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