Бышовец: «Акинфеев не должен оставаться в сборной»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец выразил мнение, что вратарь Игорь Акинфеев должен уйти из национальной команды.
– Вы говорите, что надо создавать новую команду. Она начинается с вратаря. Акинфеев должен остаться?
– Нет. Он один из лучших вратарей, но есть профессиональные проблемы. Смотрите гол от англичанина Дайера: Игорь делает шаг в сторону и пропускает. А в голевых эпизодах в матче с Уэльсом он мог выручить, сыграть более качественно. Но Игорь падал вперeд ногами – до удара.
– Кто, если не Акинфеев?
– Помимо тех, кто был на Евро-2016, перспективен Крицюк», – сказал Бышовец.
Напомним, ранее специалист заявил, что является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России.
Источник: «Спорт-Экспресс»