Бышовец: «Акинфеев не должен оставаться в сборной»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец выразил мнение, что вратарь Игорь Акинфеев должен уйти из национальной команды.

– Вы говорите, что надо создавать новую команду. Она начинается с вратаря. Акинфеев должен остаться?

– Нет. Он один из лучших вратарей, но есть профессиональные проблемы. Смотрите гол от англичанина Дайера: Игорь делает шаг в сторону и пропускает. А в голевых эпизодах в матче с Уэльсом он мог выручить, сыграть более качественно. Но Игорь падал вперeд ногами – до удара.

– Кто, если не Акинфеев?

– Помимо тех, кто был на Евро-2016, перспективен Крицюк», – сказал Бышовец.

Напомним, ранее специалист заявил, что является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России.