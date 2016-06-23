Бышовец: «Сегодня началась кампания по выборам тренера сборной. Я – один из кандидатов»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец назвал себя кандидатом на пост наставника национальной команды, комментируя слова артиста Михаила Грушевского, который раскритиковал Бышовца за негативный отзыв о работе Леонида Слуцкого.

«Сегодня началась кампания по выборам тренера сборной. Я – один из кандидатов. И вдруг появляется статья человека, у которого нет ни знания, ни понимания спорта в целом и футбола в частности. Можно привлечь к себе внимание на фоне Бышовца, прослыть другом Слуцкого, заработать вистов перед ЦСКА. В целом мне все понятно. Мне создали хороший пиар.

Впрочем, лучшей рекламой являются слова Колоскова: «Бышовец – эталонный тренер с талантом». Я имею моральное право объективно и независимо оценивать происходящее в нашем футболе, у меня за плечами порядка ста матчей в сборных СССР, СНГ, России и Южной Кореи на самом высоком уровне. И все эти команды создавались практически с нуля», – сказал Бышовец.

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