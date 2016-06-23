Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бышовец: «Сегодня началась кампания по выборам тренера сборной. Я – один из кандидатов»

Бышовец: «Сегодня началась кампания по выборам тренера сборной. Я – один из кандидатов»

23 июня 2016, 22:22
20

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец назвал себя кандидатом на пост наставника национальной команды, комментируя слова артиста Михаила Грушевского, который раскритиковал Бышовца за негативный отзыв о работе Леонида Слуцкого.

«Сегодня началась кампания по выборам тренера сборной. Я – один из кандидатов. И вдруг появляется статья человека, у которого нет ни знания, ни понимания спорта в целом и футбола в частности. Можно привлечь к себе внимание на фоне Бышовца, прослыть другом Слуцкого, заработать вистов перед ЦСКА. В целом мне все понятно. Мне создали хороший пиар.

Впрочем, лучшей рекламой являются слова Колоскова: «Бышовец – эталонный тренер с талантом». Я имею моральное право объективно и независимо оценивать происходящее в нашем футболе, у меня за плечами порядка ста матчей в сборных СССР, СНГ, России и Южной Кореи на самом высоком уровне. И все эти команды создавались практически с нуля», – сказал Бышовец.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Слуцкий Леонид Бышовец Анатолий
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kazak1975
1466710221
Даже Бышовец справится лучше Слуцкого.
Ответить
ljrljr0505
1466710223
только Бышовец приводил сборную к медалям. Реальным медалям. И это один из хороших вариантов для становления новой команды.
Ответить
Андрей Ермошин
1466710540
Встречался с Вами в году 1987 в манеже ЦСКА, когда Вы были на пике, тогда было все по-другому, другие времена, другие ВЕЛИКИЕ ИГРОКИ. К величайшему сожалению, те славные времена минули, российский футбол нужно поднимать с руин, как в 1945 г., при этом прилагая усилия всей страны.
Ответить
cska-62
1466711932
Лучший пиар в статье - в игре слов про "фон Бышовца"... А ещё лучше звучит - Риттер фон дер Бышовец! Звание рыцаря ("Риттера") он вполне заслужил за золото Олимпиады 1988 года. Ведь серебро досталось бразильцам с Ромарио и Бебето, а бронза немцам с Клинсманом и Хесслером... И они были отнюдь не юнцами: Клинсману и Бебето было по 24 года, Хесслеру и Ромарио по 22... Вполне зрелыми они уже были мастерами. Но звёздные годы у них были ещё впереди! Вот только вряд ли Бышовцу сборную доверят. Не берусь судить, ибо достоверно всё не знаю, но футбольная молва приписывает ему участие в организации знаменитого "письма 14-ти" - одного из самых мерзких деяний в нашей футбольной истории. Справочка для молодёжи: участвовать в той мерзости и подписывать письмо из ныне действующих на футбольном небосклоне лиц отказался тогда ещё вратарь Стас Черчесов, а ныне - тренер Станислав Саламович Черчесов, автор "Чуда на Висле"!
Ответить
zadira56
1466713299
Твои заслуги в прошлом. Уймись наконец и занимайся правнуками.
Ответить
PESHES
1466713652
Бубнова тренером))))))))))
Ответить
abuker 06
1466724850
Как же вы не понимаете, Бердыева в тренеры
Ответить
Joker1985
1466726692
Бышовец,ты что с луны свалился? Ты не будешь тренером,пошел вон!!!
Ответить
Joker1985
1466726784
Александр Мостовой все видит,знает все и раскритичает. Может ему быть тренером сборной?
Ответить
mdu86
1466742290
Я валяюсь :)))))
Ответить
Главные новости
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
12:40
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
1
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
1
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
3
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11:10
1
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
1
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России
10:21
2
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
4
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Все новости
Все новости
За Тикнизяна предложили 7 миллионов
12:13
Стала известна сумма трансфера Лукаку в турецкий клуб
11:37
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
1
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Агент Дзюбы сказал, чем игрок может помочь «Спартаку»
10:38
2
Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России
10:21
2
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
4
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
3
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
8
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
5
Итоги третьего тура РПЛ 2026/2027. Единоличное лидерство «Краснодара» и шок в Петербурге: обзор всех матчей
08:30
1
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
7
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
4
Слуцкий назвал экзотическую лигу, в которую пошел бы пешком
04:51
3
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
6
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
01:37
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
5
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
2
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
01:15
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
6
Даку опубликовал пост после дебюта за «Спартак»
00:48
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+