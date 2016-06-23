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    Завтра Лападула пройдет медосмотр в «Милане»

    Нападающий «Пескары» Джанлука Лападула может продолжить свою карьеру в «Милане».

    Сообщается, что миланцы опередили в борьбе за футболиста «Наполи» и «Ювентус». По информации источника, в пятницу футболист пройдет медицинское обследование перед оформлением трансфера в «Милан».

    В минувшем сезоне Лападула сыграл за «Пескару» 46 матчей во всех турнирах, забил 30 голов, отдал 12 результативных передач и стал лучшим бомбардиром Серии Б. Transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 миллиона евро.

    Источник: Football Italia

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    23.06.2016 21:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 23 июня 2016, 22:04

      А заменит его в "Пеескаре" 17-летний Лаптубуди Будудай из "Шерифа".

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