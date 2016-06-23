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    Президент «Сассуоло» подтвердил переход Берарди в «Ювентус»

    Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди в летом 2017 года станет игроком «Ювентуса». Об этом сообщил президент нынешнего клуба Берарди Джезеппе Скуинци.

    «Было очень много слухов. В реальности же «Интер» не делал никаких предложений по этому игроку. Я не понимаю, почему люди утверждают обратное.

    У нас есть договоренность с «Ювентусом», трансфер просто отложен на год. Парень отправится в Турин после завершения следующего сезона. Говорят о каких-то возможных изменениях в соглашении, но это невозможно», – сказал Скуинци.

    В минувшем сезоне Берарди провел за «Сассуоло» 32 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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    Источник: Squawka Football

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    23.06.2016 21:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 23 июня 2016, 21:04

      Перспективный парень. Не понимаю почему его нет на Евро.

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