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    Марадона: «Без победы на Кубке Америки сборной лучше не возвращаться в Аргентину»

    Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона поделился ожиданиями от финала Кубка Америки, в котором его соотечественники сыграют с командой Чили.

    «Разумеется, я думаю, что Аргентина победит. На если этого все-таки не произойдет, то футболистам лучше не возвращаться в страну», – сказал Марадона.

    Матч Аргентина – Чили состоится в понедельник, 27 июня. Начало – в 00:03 по московскому времени.

    Источник: Marca

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    23.06.2016 20:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 23 июня 2016, 20:15

      Как Марадона вернулся домой после ЧМ-2010? Такое поколение классных игроков в самом расцвете сил и поставили к ним не тренера, а клоуна! Остался бы лучше величайшим игроком, и не лез бы заниматься тем, чем не умеешь!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > ManUtd-Volgograd 23 июня 2016, 21:33

      Дык он и так остался.

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