Марадона: «Без победы на Кубке Америки сборной лучше не возвращаться в Аргентину»

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона поделился ожиданиями от финала Кубка Америки, в котором его соотечественники сыграют с командой Чили.

«Разумеется, я думаю, что Аргентина победит. На если этого все-таки не произойдет, то футболистам лучше не возвращаться в страну», – сказал Марадона.

Матч Аргентина – Чили состоится в понедельник, 27 июня. Начало – в 00:03 по московскому времени.