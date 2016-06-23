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    Сборная России получит 8,5 миллиона премиальных за участие в Евро-2016

    Премиальные сборной России от УЕФА за участие в Евро-2016 составят 8,5 миллиона евро.

    Такую же сумму получат сборные, которые, как и Россия, набрали по одному очку на групповом этапе – Румыния, Чехия, Швеция и Австрия.

    Команды Албании и Турции, занявшие с тремя баллами третьи места в своих группах и не вышедшие в плей-офф, получат по девять миллионов. Меньше всего заработала сборная Украины, которая не набрала ни одного очка – восемь миллионов.

    Команды, пробившиеся в плей-офф, уже заработали от 10,5 до 12 миллионов евро премиальных.

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    Источник: A Bola

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    23.06.2016 19:07
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 24 июня 2016, 10:16

      Какие им ещё деньги?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 24 июня 2016, 10:00

      Про другие сборные не говорю, а наша должна наоборот скидываться и заплатить за такое позорище. Весь мир просто в а х уе от них

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 24 июня 2016, 02:41

      Премиальные?!? За позор на Евро? Нет, ну никак не укладывается в голове этот абсурд! Если действительно положены премиальные только за участие, то они должны пойти на развитие спорта в стране, но никак на премии проигравшим

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      A7XKOLYAN93 24 июня 2016, 00:25

      А тем временем Мамаев захлёбывается срачем комментов в Ницце. А может на Карибах. Счастливый человек Павлуша.

      1
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 24 июня 2016, 00:09

      эти деньги пойдут РФПЛ, покроют штрафы от болельщиков, и на распил между власть имущими, футболисты лишь получать остатки, которым они и рады, как шакалы косточки от льва.......... всех в топку бы, затрахали страну...

      0
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      Рейтинг: +3682

      lordmrv 23 июня 2016, 22:37

      А мне интересно, куда эти деньги придут и как расходоваться будут? Жирик, Папаша Зю, займитесь вопросом.

      2
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      Рейтинг: +19

      Georg11111 23 июня 2016, 22:24

      Премиальные от слова "премия". Всегда наивно полагал, что премия- это поощрение за хорошую работу СВЕРХ зарплаты. Что-то в игре нашей команды ни работы, ни тем более хорошей не заметил. Я месяц ишачу за не слишком большую зарплату, премии вся контора уже года 3 не видела в глаза. При этом ответственности у любого моего коллеги побольше чем у всей команды вместе взятой. А эти "работнички" получают приличные зарплаты, потом едут на ЕВРО, ползают по полю еле перебирая ногами, позорят всю страну и им ещё за это дополнительно платят??? И ведь ни у одного не хватит совести отказаться от этих денег. За такую игру не то что премии давать- штрафовать надо и награждать исправительными работами на месяц-другой. Глядишь, хоть какую-то пользу стране принесут. А лучше- распустить их нахрен и набрать молодняк. Как подумаю сколько у нас в стране перспективных молодых футболистов, способных БЕСПЛАТНО ЗАЩИЩАТЬ ЧЕСТЬ СТРАНЫ... Наша паралимпийская сборная по футболу 5 олимпиад подряд не выходила из тройки лидеров, на последней олимпиаде взяли золото, на предпоследней- серебро. Вот они эти 8,5 миллионов заслужили и им эти деньги реально нужнее.

      9
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 июня 2016, 22:22

      За что? Они знали, что им все равно "перепадет"! Так зачем напрягаться? На отдых на Мальдивах и Канарах им хватит!

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 23 июня 2016, 22:18

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      Рейтинг: +10

      daimos 23 июня 2016, 22:13

      а я бы им выплатил, правда белорусскими деньгами

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > daimos 23 июня 2016, 22:19

      ....а я бы им выплатил, правда узбекскими пиз...лями!!!!

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