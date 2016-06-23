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    Шпрыгин: «Полиция Франции не смогла обеспечить должный уровень безопасности на Евро-2016»

    Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин подчеркнул, что правоохранительные органы Франции не справились со своими обязанностями по обеспечению безопасности на Евро-2016, что привело к массовым беспорядкам.

    «Мы предвидели возможные события в Марселе и предупреждали РФС, что среди российских болельщиков могли оказаться англичане при действующей системе болельщиков. Если говорить в целом и глобально, то я хочу сказать, что Франция полностью провалила Евро с точки зрения безопасности. Я сам находился в Старом порту и чудом избежал неприятностей. Там уже три дня отдыхали англичане, они веселились, дрались с местными, дрались с полицией, и 11-го июня подрались с российскими болельщиками.

    Там были сотни вооруженных до зубов спецназовцев французской жандармерии, но они ничего не делали. Досмотр на стадионе в Марселе был поверхностный. РФС в итоге заплатил штраф и формально виноват, но за проверку отвечала французская сторона, пронести можно было что угодно. Из 15-ти тысяч россиян был маленький флажок с каким-то символом запрещенным, потом эту тему пытались раскрутить», – заявил Шпрыгин.

    Источник: Sports.ru

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    23.06.2016 14:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +288

      Cнег 23 июня 2016, 21:10

      Шпрыгин! Ты защищаешь просто дебилов. Сейчас во Франции, находят приключения идиоты на тебя похожие...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 23 июня 2016, 19:55

      Правильно Макаревич поет:"Моя страна сошла с ума", раз таким идиотам, как это Ш-н еще слово предоставляют.

      1
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 23 июня 2016, 19:05

      Шпрыгин: «Полиция Франции не смогла обеспечить должный уровень безопасности на Евро-2016, потому что не смогла справиться с нами, дебилами».
      Мой товарищ по работе (в Германии), который собирался всей семьёй на ЧМ-2018 в Петербург, больше не собирается. Его жена, увидев в репортаже из Франции уродливые, злобные хари тех, кто будет по её мнению встречать гостей ЧМ, категорически отказалась от поездки, и даже слышать о ней больше не желает. Эй, Шпрыга! Давай и дальше, действуй "За Россию!"

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 23 июня 2016, 14:46

      На деле оказалось,что обезвредить сотни тысяч болельщиков сложнее,чем террористов...Есть о чем задуматься...

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