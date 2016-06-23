Шпрыгин: «Полиция Франции не смогла обеспечить должный уровень безопасности на Евро-2016»

Шпрыгин! Ты защищаешь просто дебилов. Сейчас во Франции, находят приключения идиоты на тебя похожие...
Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин подчеркнул, что правоохранительные органы Франции не справились со своими обязанностями по обеспечению безопасности на Евро-2016, что привело к массовым беспорядкам.
«Мы предвидели возможные события в Марселе и предупреждали РФС, что среди российских болельщиков могли оказаться англичане при действующей системе болельщиков. Если говорить в целом и глобально, то я хочу сказать, что Франция полностью провалила Евро с точки зрения безопасности. Я сам находился в Старом порту и чудом избежал неприятностей. Там уже три дня отдыхали англичане, они веселились, дрались с местными, дрались с полицией, и 11-го июня подрались с российскими болельщиками.
Там были сотни вооруженных до зубов спецназовцев французской жандармерии, но они ничего не делали. Досмотр на стадионе в Марселе был поверхностный. РФС в итоге заплатил штраф и формально виноват, но за проверку отвечала французская сторона, пронести можно было что угодно. Из 15-ти тысяч россиян был маленький флажок с каким-то символом запрещенным, потом эту тему пытались раскрутить», – заявил Шпрыгин.