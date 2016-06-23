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    BoltCX, Gek Dement и jokerruss – в тройке лидеров Конкурса прогнозов сезона Евро-2016

    Завершился групповой этап чемпионата Европы-2016. А специальный сезон Конкурса прогнозов в самом разгаре! За это время мы пережили неожиданный вылет сборных России и Украины, а также удивительный триумф национальных команд Исландии и Венгрии.

    Посмотрим на расстановку сил в рейтинге участников Конкурса прогнозов после группового этапа Евро. Так выглядит десятка лучших игроков КП прямо сейчас.

    Впереди осталось немного матчей, и сейчас особенно важно не пропускать ни одной ставки. Не забывайте забирать каждодневные бонусы, а также используйте бонусы за комментарии на сайте и посты в соц.сетях.

    Напоминаем, что абсолютно ВСЕ участники Конкурса прогнозов могут получить скидку в 300 рублей от интернет-магазина PROFOOTBALL. При заказе назовите/впишите кодовое слово «Бомбардир» – и скидка ваша!

    Еще раз о призах:

    1 место – Портативный аккумулятор для смартфона Powercard Turbo от всемирно известного американского бренда Monster, книга о Леониде Слуцком «Тренер из соседнего двора» и интервью на «Бомбардире»;

    2 место – Домашняя футболка сборной России от интернет-магазина футбольной экипировки и аксессуаров PROFOOTBALL;

    3 место – Гостевая футболка сборной России от PROFOOTBALL;

    4 место – Наушники Clarity HD In-Ear от Monster;

    5 место – Наушники iSport Strive от Monster;

    6 место – Книга бывшего пресс-атташе сборной России Ильи Казакова «Foot'больные люди» с автографом автора;

    7 место – Набор болельщика сборной России;

    8 место – Набор болельщика сборной России;

    9 место – Полюбившаяся всем музыка на стену Вконтакте от «Бомбардира». НО! В честь чемпионата Европы – на французском языке:)

    10 место – Мы попросим всех пользователей группы «Бомбардира» Вконтакте (> 360 тысяч подписчиков) пролайкать вашу аватарку!

    Сто лучших игроков сезона Евро-2016 получат по 100 бонусных бустеров каждый. Это невероятно полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба. Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас в Вконтакте или скачав игру на Google Play! Очень скоро «11х11» будет доступна и в App Store.

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    Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2016 11:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +201

      regbiN 23 июня 2016, 14:21

      Или у них ставки по более

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Gek Dement 24 июня 2016, 03:15

      У меня на сегодня 332 ставки, но вот-вот и я бортанусь во вторую сотню, но это конечно-же моя вина, "чуйка" не работает, ставлю на всех и как попало

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    • ...
      Рейтинг: +201

      regbiN 23 июня 2016, 14:21

      Я не пойму как они так быстро поднимаются

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