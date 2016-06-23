Реднапп готов возглавить сборную России

Известный английский специалист Харри Реднапп не считает главного тренера сборной России Леонида Слуцкого виноватым в провале на проходящем во Франции Евро-2016.

– Может быть, есть иные причины? Например, совмещение двух должностей Леонидом Слуцким?

– Безусловно, ему было очень трудно перестроиться с одной команды на другую. Но я уверен, что, даже если бы Слуцкий был освобожденным тренером, ничего бы не изменилось. Провал сборной России – не вина тренера, он сделал все, что мог.

– Слуцкий, скорее всего, покинет свой пост. Вы бы рискнули возглавить сборную, если бы пришло предложение от РФС?

– (Смеется.) Да хоть завтра! Никаких проблем!

– В России многие считают, что сборной должен руководить не иностранец. А в Англии?

– Это неважно. Нет никакой разницы, какой паспорт будет у тренера, если у него не будет материала для работы. Растите молодых игроков, развивайте академии, нанимайте хороших детских тренеров, давайте им шанс – тогда вы увидите прогресс.