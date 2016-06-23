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Реднапп готов возглавить сборную России

23 июня 2016, 08:54
11

Известный английский специалист Харри Реднапп не считает главного тренера сборной России Леонида Слуцкого виноватым в провале на проходящем во Франции Евро-2016.

– Может быть, есть иные причины? Например, совмещение двух должностей Леонидом Слуцким?

– Безусловно, ему было очень трудно перестроиться с одной команды на другую. Но я уверен, что, даже если бы Слуцкий был освобожденным тренером, ничего бы не изменилось. Провал сборной России – не вина тренера, он сделал все, что мог.

– Слуцкий, скорее всего, покинет свой пост. Вы бы рискнули возглавить сборную, если бы пришло предложение от РФС?

– (Смеется.) Да хоть завтра! Никаких проблем!

– В России многие считают, что сборной должен руководить не иностранец. А в Англии?

– Это неважно. Нет никакой разницы, какой паспорт будет у тренера, если у него не будет материала для работы. Растите молодых игроков, развивайте академии, нанимайте хороших детских тренеров, давайте им шанс – тогда вы увидите прогресс.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Россия Слуцкий Леонид Реднапп Гарри
Комментарии (11)
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kykyi
1466662525
Все верно.
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Pro100Kid
1466663098
Да все они готовы)понятно дело
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VIPded
1466663471
Рецепт правильный дал.
Ответить
sochi-2013
1466664849
Весь мир видит, что делать, кроме наших чинуш. Хотя они тоже это видят, но неуемная жадность, не дает направить деньги на развитие футбола.
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vladimir-7
1466665215
Согласен возглавить сборную России хоть сейчас, а предложи оплатить его работу по результатам, сразу откажется.
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Васятка
1466666430
да хоть господь Бог будет возглавлять!- результат не изменится. Нет мотивации для хорошей игры, для хорошей работы. на кой вламываться, если и так все в шоколаде?
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Black Giz
1466667645
Нашей сборной может помочь только один тренер. Старик Хотабыч. А в помошники ему Волька ибн Алеша.
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ФК Зенит всея Руси
1466668967
Спасибо, как нибудь обойдёмся.
Ответить
nemolod
1466670045
Нашим игрокам только Хрю не хватает-Рома до сих пор от его тренинга в форму войти не может!
Ответить
fakel-vrn
1466677035
как мудко решит..того и поставят...даже капелло может расчитывать
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