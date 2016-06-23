Ибрагимович: «Я горд за свою карьеру в сборной»

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович после поражения в заключительном матче группового турнира Евро-2016 от Бельгии признался, что гордится своей карьерой в национальной команде.

«Я горд за свою карьеру в сборной. Когда-то я был пацаном из маленького района в Мальме и достиг того, что представлял свою страну. Стал капитаном сборной. Горжусь тем, чего добился. У меня останется много приятных воспоминаний о карьере в сборной Швеции», – приводит слова Ибрагимовича сайт 4-4-2.

Напомним, матч Швеция – Бельгия закончился со счетом 0:1. Эта встреча стала для 34-летнего форварда последней в составе национальной команды.