Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Определились все участники 1/8 финала Евро-2016

    Завершился групповой этап Евро-2016, по итогам которого стали известны имена сборных, пробившихся в 1/8 финала. Полностью список пар выглядит следующим образом:

    25 июня, 16:00 Швейцария – Польша

    25 июня, 19:00 Уэльс – Северная Ирландия

    25 июня, 22:00 Хорватия – Португалия

    26 июня, 16:00 Франция – Ирландия

    26 июня, 19:00 Германия – Словакия

    26 июня, 22:00 Венгрия – Бельгия

    27 июня, 19:00 Италия – Испания

    27 июня, 22:00 Англия – Исландия

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.06.2016 00:01
    Рекомендуем
    Комментарии42
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 июня 2016, 22:11

      Короче чемпион справа.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 июня 2016, 15:22

      Германия-чемпион!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 23 июня 2016, 12:32

      Правая сторона вообще жесть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Elio 23 июня 2016, 08:26

      Кто пройдет до финала с правой стороны тот и чемпион)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      солмон 23 июня 2016, 08:22

      Италия-Испания жесть...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 июня 2016, 07:08

      Островитяне жгут, 4 команды( Англия, Уэльс, Сев. Ирландия, Ирландия) все в плей-офф.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > kykyi 23 июня 2016, 12:02

      Раз Исландия не GB, так уже и не островитяне?;)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Bivaliy67 23 июня 2016, 12:08

      Да нет, я рад и за исландцев, просто эти четверо, родня как никак.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 23 июня 2016, 06:52

      Португезы как могли увиливали от Англии и попали на Хорватию - веселуха!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 23 июня 2016, 06:37

      Франция, Италия, Испания, Германия, Англия в одной сетке это жесть какая то...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 23 июня 2016, 06:27

      Австрия , Россия , Швеция -- команды из отборочной группы на Евро.
      Все в пролете.Достижение выхода на Евро в такой подгруппе не является прогрессом гения Слуцкого и Мутко.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Уличный Пац 90х 23 июня 2016, 06:18

      правая сетка жесть.с такой жеребьевкой хорватия ваще до полуфинала и в финал пройти может. как то странно. все сильнейшие в одной части.все слабейшие в другой

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Уличный Пац 90х 23 июня 2016, 06:32

      а что странного - кто как сыграл, сетка была известна заранее. Не все фавориты взяли первые места в группе, поэтому так и получилось.
      Правая часть сетки вообще на каждом этапе супер матчи будут, а в левой в лучшем случае в полуфинале будет интересная игра (например, Хорватия - Бельгия), но ан таких турнирах всегда бывают сюрпризы. Порадовала пара Италия-Испания, хоть одна супер битва на этапе 1/8 финала, а в качестве приза за победу - немцы в 1/4! Шикарно! Буду как всегда болеть за итальянцев, раз уж наших нет в плей-офф

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11