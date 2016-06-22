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    Швеция – Бельгия. Азар, Феррейра-Карраско и Лукаку – атакующее трио гостей с первых минут

    Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Бельгии на матч 3-го тура группового этапа Евро-2016.

    Швеция: Исакссон, Ольссон, Юханссон, Гранквист, Линделоф, Экдаль, Чельстрем, Форсберг, Ларссон, Ибрагимович, Берг.

    Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Менье, Витсель, Наингголан, Де Брюйне, Феррейра-Карраско, Азар, Лукаку.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Альянс Ривьера» и начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

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    Источник: УЕФА

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    22.06.2016 21:34
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