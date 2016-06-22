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    Газзаев: «На ЧМ-2018 сборная России должна быть в четверке лучших команд мира»

    Заслуженный тренер России Валерий Газзаев оценил выступление российской сборной на Евро-2016. Напомним, национальная команда не сумела преодолеть групповой этап, набрав в квартете В одно очко.

    «Проиграли вчистую. Ничего хорошего не осталось в памяти, хотя когда ехали на Eвро-2016, я верил, что мы покажем некую перспективу перед ЧМ-2018. Должны были выступить так, чтобы всe выглядело основательно. Но вместо этого команда произвела удручающее впечатление.

    К чемпионату Европы оказались не подготовлены по всем параметрам: и по функциональному состоянию, и по тактическому понимаю игры, а морально-психологическая подготовка и вовсе находилась на нулевом уровне! На таких турнирах надо бороться еще и за честь и репутацию страны, эти игры являются матчами патриотического характера. Какое единение мы видим у футболистов других сборных! Как команды празднуют голы – даже запасные бегут с лавки обнимать тех, кто на поле.

    Меня кстати, волнует вопрос – неужели и на домашнем чемпионате мира мы будем ставить цель выйти из группы? Что это за задача?! Мы играем дома – и должны быть в четверке лучших команд мира», – сказал Газзаев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.06.2016 19:27
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +840

      sined1951 24 июня 2016, 00:38

      Главная задача-подготовиться и провести чемпионат мира на высоком уровне. А какое место займет сборная России не столь важно.

      0
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 22 июня 2016, 22:11

      Валера на место Мудько метит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 22 июня 2016, 22:10

      Самое интересное это то,что у нас в стране немало заслуженных тренеров по футболу, но никто даже и не заикается о готовности возглавить сборную и дать приемлемый результат и приличную игру-только одни маниловские мечты!

      1
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 22 июня 2016, 22:10

      Ребята тормозите... только Евро взяли, а вы уже на ЧМ замахнулись... дайте и другим помечтать...

      2
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 22 июня 2016, 22:02

      в четверке худших окажемся точно

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 июня 2016, 21:55

      Какая 4? Ты о чём??? Даже болельщики, какие бы крутые они не были не смогут помочь эти бездарям дойти дальше чем до 1/4, и то если с жеребьёвкой основательно повезёт...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 22 июня 2016, 21:51

      хотеть не вредно, вредно не хотеть

      2
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      Рейтинг: +3933

      Kollljan 22 июня 2016, 21:45

      На ЧМ мы будем уже с 37-летними братанами Березуцкими и совсем древним Игнашевичем. В воротах сами знаете кто. О какой четверке лучших речь?

      0
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      Рейтинг: +186

      STatham > Kollljan 22 июня 2016, 21:46

      О четверке пенсионеров на ЧМ? :-)

      2
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      Рейтинг: +186

      STatham 22 июня 2016, 21:34

      Исландия !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Вот это тема !!!!!!

      Все за Исландиююююююю!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      STatham > STatham 22 июня 2016, 21:36

      Какая на.. Рашка, Газик? Всех уволить. Особенно этих в аэропорту вчера и Мамаева из инстанграмма.

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 22 июня 2016, 21:31

      В четверке... Пьяный что-ли...

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