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    Во Франции 15 футболистов и 5 тренеров подозреваются в незаконных ставках

    Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции проводит разбирательство по поводу незаконных ставок на спортивные события, сообщает L’Equipe. Комитет вызвал 15 футболистов Лиги 1 и Лиги 2 в связи с этим.

    Как считают специалисты комитета, в период с 1 июня по 31 декабря 2015 года эти игроки, а также еще пять тренеров делали ставки на футбольные матчи, что запрещено регламентом лиги. Известно, что среди подозреваемых нет игроков из «ПСЖ», «Лиона» и «Монако». В случае, если подозрения подтвердятся, то всем участникам данного разбирательства грозит серьезная дисквалификация.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2016 16:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 22 июня 2016, 17:19

      наши и хохлы

      0
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 22 июня 2016, 16:43

      Лохи в общем!

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      Рейтинг: +806

      тигрик 22 июня 2016, 16:11

      да блин, дал бабло другу или родному тот пошел сделал ставку...тоже мне проблема

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