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    Месси: «Мой рекорд – заслуга партнеров по сборной»

    Нападающий Аргентины Лионель Месси поделился впечатлениями от победы над США (4:0) в полуфинале Кубка Америки. Напомним, что в этом матче 28-летний форвард забил 55-й гол в составе национальной команды, что позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории сборной.

    «Считаю, что мы заслуженно вышли в финал, ведь с самого первого дня на этом турнире мы делаем потрясающие вещи. Хочу выразить свою благодарность своим партнерам по сборной. Всем тем, с кем мне довелось выступать в разные годы. Этот рекорд – их заслуга», – сказал Месси.

    Источник: Marca

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    22.06.2016 08:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 22 июня 2016, 13:37

      Рекорд Батигола долго продержался.. Здорово, что один великий побил рекорд друго Великого..!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      kex7 22 июня 2016, 11:45

      С новым рекордом! Осталось выиграть в финале

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 22 июня 2016, 10:08

      Молодец!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 22 июня 2016, 10:04

      Молодец

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 22 июня 2016, 09:46

      Я очень рад , что рекорд моего кумира побил именно Месси...

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      Ответить
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 22 июня 2016, 09:19

      Молодец, заслужил.

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