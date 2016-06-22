Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Воронин: «Из России и Украины в Европу сегодня никого не позовут»

    Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин поделился мнением об игре на чемпионате Европы сборных России и Украины.

    – Все-таки показалось, что Украина так безнадежно не уступала, как Россия в матче с Уэльсом…

    – Никто не ожидал такого футбола в исполнении и России, и Украины. Не могу обвинить украинцев в каком-то безволии. Просто на сегодняшний день это уровень наших команд. Печально, но факт. Надо искать проблему во внутренних чемпионатах. Я уже пять лет говорю: если человек хочет чего-то добиться, надо уезжать в Европу! А так, у России был только Нойштедтер, а у Украины – Коноплянка… Слишком комфортные условия во внутренних первенствах, никто не готов срываться с места.

    – Разве после такого Евро того же Кокорина кто-то позовет?

    – Боюсь, сегодня никого не позовут. Надолго поставят крестик. Нужно все заново доказывать, показывать. Впереди новый сезон, еврокубки. Тот же Дзюба смотрелся в минувшем сезоне достойно, но по большому счету во Франции провалился.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.06.2016 07:50
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 22 июня 2016, 14:57

      как будто раньше они нарасхват были......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 июня 2016, 13:38

      как никого не возьмут вон берут Витселя Гарая на расхват Рыбуса взяли в Лион а Халка аж в Китай зовут

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch > Garrincha58 22 июня 2016, 16:16

      Научись читать быдлан - из текста даже котёнку ясно ,что он имел ввиду игроков сборныхэтих стран..Тупой быдлюк))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +191

      Joker Loko > AtticusFinch 22 июня 2016, 20:21

      ахахахаха, красав4ег!))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 июня 2016, 12:49

      Не прав Воронин. Акинфеев и Пятов продемонстрировали класс игры! Игорь ещё умудрялся делать лучшие дальние передачи на Дзюбу, то есть оказался самым острым распасовщиком команды :-)))))
      И это при том, что Харт, Чех и Де Хеа "косячили"... И не по одному разу... Почти уверен, что Дель Боске перед матчем с итальянцами будет долго думать о том, оставлять ли ему в воротах Де Хеа или выпустить Касильяса?!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +191

      Joker Loko > cska-62 22 июня 2016, 20:22

      разок и дерево стрельнет)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch > Joker Loko 23 июня 2016, 11:53

      Конечно Пятов и Конифеев демонстрировали класс - один 5- запустил-другой 6 мячей))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 22 июня 2016, 12:39

      А толку то от того,что Коноплянка в Европе играет?Неплохо провёл первые полгода,а потом сел на лавку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2209

      Ден 781 22 июня 2016, 08:40

      Да Украина по интересней играла, с нашими даже сравнивать нечего

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2209

      Ден 781 > карасевщина 22 июня 2016, 16:11

      Я смотрю ты спец по лизанию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 22 июня 2016, 08:23

      Однако здавствуйте!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 22 июня 2016, 08:17

      Это уж точно...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11