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    Ягудин: «Российского футбола уже давно не существует»

    Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в критичной форме высказался по поводу выступления сборной России на чемпионате Европы.

    «Долго молчал, не хотелось ничего писать, но больше сложно сдерживаться, особенно, после возвращения футболистов Москву! Вот эти «зарабатывают» миллионы долларов и евро, когда наши пенсионеры всего несколько тысяч! А этим не стыдно и, главное, не понимают еще за что! Некоторым весело. А действительно? За что? Им то нас*ать, у них контракты на несколько лет! У них все уже хорошо! Все пишут про то, что надо отменить лимит на легионеров, а я считаю, что нужно ввести лимит на лоботрясов в российском футболе.

    Вернее, о чем я? Российский футбол? Его не существует, кстати, уже очень давно, кроме, как в России. Лучше бы их всех дисквалифицировали вместо легкой атлетики в Рио-2016! И, что совсем показательно, что в отличие от Акинфеева, даже не смогли поблагодарить людей, которые приехали за это дерево поболеть», – сообщил Ягудин.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    22.06.2016 06:35
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 22 июня 2016, 20:26

      браво!

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      Рейтинг: -161

      narkozanos 22 июня 2016, 13:45

      Часто бывает,что команда играет нормально,но кипер подводит,вот у нас наоборот,кипер тянет прилично,а все остальные невменяемы...Либо они так пытаются выполнить установку на игру,что когда нашим забивают,после этого идёт полоса,и у наших шок,они не знают как играть дальше...Когда мы Англию 2-1 победили,мы пропустили,но там сразу начали давить их,моменты,комбинации,всё это было,но где это сейчас?никто даже ответить не может и объяснить нормально,почему Россия ничего не может,нету школ,плохое развитие футбола в стране,это не ответ.В футбол идут большие деньги,не только футболистам,но и тренерам,персоналу и т.д. По отдельности эти люди в своих клубах сильны,крепко в основе,с большой пользой и развитие в клубе,а в сборной нету лидера больше,вот и коллектива нету.

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      Рейтинг: +117

      AVAR-05 22 июня 2016, 12:22

      истину глаголит

      0
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 22 июня 2016, 10:31

      Ох ты ж мать говна повылазило

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 июня 2016, 09:59

      Молодец,Алексей ! Ты всё правильно сказал.

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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 22 июня 2016, 09:55

      Это не сборная, а сборище России! Все по делу! Пр@ср@ли все! Хоть и не нравится Акинфеев, но он один бился! Пока в команде будут играть кАкорины, не видать нам ничего!

      2
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 22 июня 2016, 09:25

      Красавчик,все правильно написал!!!дерево с миллионами!

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      Рейтинг: +308

      hmelarj 22 июня 2016, 08:43

      не можем сами систематизировать футбол? значит надо с кого-то "слизать" с немцев например или с бельгийцев.

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      Рейтинг: +269

      grand-igor 22 июня 2016, 08:41

      СПАСИБО МУДКО !

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 22 июня 2016, 08:32

      Сурово, но справедливо. Поддерживаю полностью.

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