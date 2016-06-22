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    Гомес: «Сборная Германии отложила голы на 1/8 финала»

    Нападающий сборной Германии Марио Гомес поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2016 против Северной Ирландии (1:0). Отметим, что именно Гомес стал автором победного гола в данной встрече.

    «Никогда не видел, чтобы команда, которая атаковала так разнообразно, побеждала со счетом лишь 1:0. Но главное – мы заняли первое место в группе, а голы отложили на 1/8 финала.

    Лично мне потребовалось 15-20 минут, чтобы войти в игру, в которой противостояли высокорослые и физически сильные соперники. Но в итоге мы создали массу выгодных моментов, и это хорошо. В следующий раз надо будет только лучше их реализовать», – сказал Гомес.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.06.2016 01:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 22 июня 2016, 10:16

      "А голы отложили на 1/8 финала"...ну правильно,потому что дальше будут Италия/Испания/Франция....

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