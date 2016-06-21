Ткаченко: «Манчестер Сити» действительно ведет переговоры по Зинченко»

Агент Герман Ткаченко прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника «Уфы» Александра Зинченко в «Манчестер Сити».

«Знаю о переговорах Зинченко с «Манчестер Сити». Шамиль Газизов уже ездил в «Сити». Пока не знаю, перейдет он сейчас или не перейдет. Но это реально происходящие в данный момент вещи. Это не уровень агентских слухов, это то, что мне говорили люди, работающие в системе «Манчестер Сити», – заявил Ткаченко.