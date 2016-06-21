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    Ткаченко: «Манчестер Сити» действительно ведет переговоры по Зинченко»

    Агент Герман Ткаченко прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника «Уфы» Александра Зинченко в «Манчестер Сити».

    «Знаю о переговорах Зинченко с «Манчестер Сити». Шамиль Газизов уже ездил в «Сити». Пока не знаю, перейдет он сейчас или не перейдет. Но это реально происходящие в данный момент вещи. Это не уровень агентских слухов, это то, что мне говорили люди, работающие в системе «Манчестер Сити», – заявил Ткаченко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.06.2016 19:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -7

      Emilk 21 июня 2016, 20:08

      «Знаю о переговорах Зинченко с «Манчестер Сити». Шамиль Газизов уже ездил в «Сити». Пока не знаю, перейдет он сейчас или не перейдет. Но это реально происходящие в данный момент вещи. Это не уровень агентских слухов, это то, что мне говорили люди, работающие в системе «Манчестер Сити», – заявил Ткаченко.

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