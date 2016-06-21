Юсупов: «Мне стыдно»

Ну вот 1 человек есть для ЧМ-18, ещё плюс Акинфеев (единственный кто на поле бился во всех трех матчах)... осталось ещё 9 человек в основу найти + молодняк в запас и сборная готова.
Полузащитник «Зенита» и сборной России Артур Юсупов в аэропорту Шереметьево, куда прилетела команда, признался, что ему стыдно за выступление на Евро-2016.
Напомним, Юсупов попал в заявку сборной в самый последний момент. На турнире полузащитник не провел ни одного матча.
twit text — Владислав Гринчик (@daretovladan) 21 июня 2016 г.