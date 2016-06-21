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    Юсупов: «Мне стыдно»

    Полузащитник «Зенита» и сборной России Артур Юсупов в аэропорту Шереметьево, куда прилетела команда, признался, что ему стыдно за выступление на Евро-2016.

    Напомним, Юсупов попал в заявку сборной в самый последний момент. На турнире полузащитник не провел ни одного матча.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.06.2016 19:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 21 июня 2016, 23:14

      Ну вот 1 человек есть для ЧМ-18, ещё плюс Акинфеев (единственный кто на поле бился во всех трех матчах)... осталось ещё 9 человек в основу найти + молодняк в запас и сборная готова.

      0
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      Рейтинг: +65

      Альви 21 июня 2016, 23:10

      Мне уже стыдно за этого оператора

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 21 июня 2016, 22:42

      Вьебите уже кто нибудь этому журналисту пизданутому

      3
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      Рейтинг: +370

      splint1989 21 июня 2016, 22:25

      Это не репортёры это пидорасы, такие вопросы не задают в такой момент....

      -1
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 21 июня 2016, 22:13

      У этого парня есть хотя бы совесть уверен он выложился бы на поле,

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 21 июня 2016, 21:41

      За что стыдно то....что лавку плохо отполировал...эти вопросы надо мудкошам всяким задавать

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 21 июня 2016, 21:12

      артурчик нужно добавить- чють-чють

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 21 июня 2016, 20:36

      МОЛОДЕЦ. ЧТО-ТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОСТАЛОСЬ...

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