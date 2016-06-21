Юсупов: «Мне стыдно»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Артур Юсупов в аэропорту Шереметьево, куда прилетела команда, признался, что ему стыдно за выступление на Евро-2016.

Напомним, Юсупов попал в заявку сборной в самый последний момент. На турнире полузащитник не провел ни одного матча.