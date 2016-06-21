Фоменко: «Матч против Польши – мой последний на посту главного тренера сборной Украины»

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко заявил, что после матча 3-го тура группового этапа Евро-2016 с Польшей покинет занимаемый пост.

«Игра против Польши – мой последний матч со сборной Украины. Какой смысл продолжать работу, если не выполняется задача, которая ставится перед тренером?» – сказал Фоменко.

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