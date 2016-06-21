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    Фоменко: «Матч против Польши – мой последний на посту главного тренера сборной Украины»

    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко заявил, что после матча 3-го тура группового этапа Евро-2016 с Польшей покинет занимаемый пост.

    «Игра против Польши – мой последний матч со сборной Украины. Какой смысл продолжать работу, если не выполняется задача, которая ставится перед тренером?» – сказал Фоменко.

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    Источник: «Спорт-Арена»

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    21.06.2016 13:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +57

      Ailend 21 июня 2016, 21:10

      К сожалению пока Фоменко лучший тренер для сборной. Заменят.. Но кем? До него уже кто только не был. Исход тот же. Погоняли мяч, потом пижонили и пропустили. Вывод игроки пусть делают.

      0
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      Рейтинг: +108

      Axidan 21 июня 2016, 17:28

      та же ситуация, что и у нас. менять тренера, сокращать зп, набирать молодняк с амбициями и желанием победы для своей страны. и плевать что на это может уйти 5-10 лет! главное - результат!

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 21 июня 2016, 13:47

      Польше только победы, хотя она ее не заслуживает.

      -2
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      Рейтинг: +11

      Pashulya > stream15 21 июня 2016, 15:48

      Хватит уже, комуто желать победы, одним уже желали и увидели вчера что произошло ..........................

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