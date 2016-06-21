Райола: «Ибрагимович хочет взять реванш у Гвардиолы»

Агент Мино Райола, который представляет интересы нападающего сборной Швеции Златана Ибрагимовича, рассказал о еще одной причине перебраться бывшему форварду «ПСЖ» в английскую Премьер-лигу.

«Думаю, он хочет взять реванш у Гвардиолы. Хотя, конечно, это не главная его цель. Поражения и победы дают много опыта. Златан немало узнал со времен работы с Гвардиолой. Златан признал, что он хороший тренер, но на него он не рассчитывал», – приводит слова агента издание Le Figaro.

Напомним, что Ибрагимович близок к заключению контракта с «Манчестер Юнайтед».