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    Чачич: «Никто не может терроризировать целую страну, пока мы так хорошо играем»

    Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич накануне матча третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды Испании выразил надежду на то, что хорватские фанаты не будут устраивать беспорядки. Напомним, матч Хорватии с Чехией был приостановлен из-за брошенных болельщиками файеров.

    «Меня это все не беспокоит. Думаю, в этот раз организаторы и полиция будут лучше готовы и справятся с этим.

    Думаю, наши болельщики будут вести себя лучше. Мы должны сосредоточиться на том, что происходит на поле, и попытаться сыграть как можно лучше.

    Вся эта ситуация с фанатами, все эти проблемы делают нас только сильнее.

    У меня есть хорошие новости: никто не может терроризировать целую страну, пока наша команда так прекрасно играет. Они представляют наш народ», – сказал Чачич.

    Источник: УЕФА

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    21.06.2016 05:49
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