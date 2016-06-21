Тренер Германии: «Изменения в составе перед матчем с Северной Ирландией вполне возможны»

Помощник главного тренера сборной Германии Йоахима Лева Томас Шнельдер рассказал о возможных изменениях в составе в преддверии матча третьего тура группового этапа против команды Северной Ирландии. Сам Лев не смог посетить пресс-конференцию из-за температуры и боли в горле.

«Вполне возможно, что в нашем составе на завтрашнюю игру будет одно или два изменения, но в детали вдаваться мы сейчас не будем. Мы уже подчеркивали, что в ходе этого турнира рассчитываем на многих футболистов.

Мы уже гарантировали себе выход из группы, но это никак не скажется на игроках. Мы всегда говорили, что хотим финишировать первыми», – сказал Шнельдер.

Матч Северная Ирландия – Германия состоится во вторник, 21 июня. Начало – в 19:00 по московскому времени.