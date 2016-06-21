Мамаев: «Это сегодня наш максимум»

Полузащитник сборной России Павел Мамаев прокомментировал поражение в матче третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды Уэльса (3:0).

– Проиграли, разгромный счет. Стыдно очень. Это сегодня наш максимум.

– Не смогли прийти в себя после двух голов?

– Конечно, 0:2 к 25-й минуте сильно ударило. Тем не менее старились играть дальше. К сожалению, даже не получилось одного гола забить. Невозможно каких-то слов подобрать в оправдание. Стыдно перед болельщиками.

– Сегодня был атакующий состав. Ставка не сыграла?

– Играли в футбол. Создавали моменты. Первый гол – ошиблись при искусственном офсайде. Второй – какие-то рикошеты, и человек выходит один на один. Не скажу, что тактика не сработала, – сказал Мамаев.